Tonho Crocco traz seu Tributo a Tim Maia ao Grezz neste sábado

Celebrando os 82 anos de nascimento de um dos maiores nomes da música brasileira, o Grezz (rua Almirante Barroso, 328) recebe nesta sexta-feira (28), dia do aniversário do cantor e compositor, o Tributo a Tim Maia. A banda é pioneira ao homenagear o músico, e sobe no palco às 21h. Formada por importantes nomes da cena musical, o grupo tem como vocalista Tonho Crocco. Os ingressos variam de R$30,00 a R$60,00 e podem ser adquiridos antecipadamente pelo Sympla.O Tributo a Tim Maia já se apresentou em diversas cidades brasileiras, com destaque para 4 edições do Planeta Atlântida e a noite de autógrafos da biografia de Tim Maia Vale Tudo, do escritor Nelson Motta. Segundo Motta, a banda faz o melhor trabalho de Tributo no Brasil.