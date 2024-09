Carlos Hahn lança single Download cósmico nesta sexta-feira

O músico Carlos Hahn irá comemorar seus 50 anos com o lançamento do single Download cósmico, que estará disponível em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira (27). Com produção de Luciano Albo, a canção foi composta no ano 2000, quando o cantautor estava com 25 anos de idade, e é um hino de superação e desapego. O músico marcará o lançamento com uma live em seu Instagram, @carloshahn74, também na sexta-feira (27), às 20h.Na ocasião, apresentará canções do novo álbum, além de temas do disco de estreia, Auroras na Barriga (2021), e clássicos da MPB e do cancioneiro latino-americano que marcaram suas cinco décadas de vida. Terceiro single de divulgação do álbum Luminosa Desilusão, com lançamento previsto para o final de 2024, Download cósmico conta com a participação de Luciano Albo (guitarras e baixo), Gustavo Telles (bateria), Murilo Moura (teclados) e Pedro Hahn (percussão), além do próprio Carlos Hahn (vozes e violões).