Vanguart volta a Porto Alegre com show no Opinião

O Vanguart, já estabelecido como um dos principais expoentes da música brasileira contemporânea, vai se apresentar mais uma vez no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834), neste sábado (28), às 21h. Após um breve hiato, o grupo – que tem passagens pelo Lollapalooza e por outros festivais renomados – estará aqui com a sua mais recente turnê, chamada Demorou para Ser. Os ingressos, à venda no Sympla, custam entre R$90,00 e R$180,00. Impulsionada pela nova versão da faixa homônima, gravada com a participação de Fernanda Takai, a banda vai trazer para Porto Alegre toda a sua maturidade musical, seu leque poético e as suas referências folk. Matando a saudade dos fãs gaúchos, o Vanguart não deixará de fora do repertório as canções que tocaram nas rádios e viraram até mesmo trilha sonora de novelas, como Meu Sol, Mi Vida Eres Tu, Semáforo, Nessa Cidade e Olha Pra Mim.Atualmente ao lado de Reginaldo Lincoln, Helio Flanders transformou o Vanguart num dos nomes pioneiros do neofolk no Brasil com o seu primeiro trabalho de estúdio, o homônimo Vanguart (2007). O disco foi escolhido pela Folha de São Paulo como um dos 50 álbuns mais importantes daquela década e canções como Cachaça deram um norte para diversos artistas que viriam posteriormente dentro do gênero.