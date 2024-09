Marcelo D2 se apresenta neste final de semana no Araújo Vianna

Marcelo D2, uma das figuras mais representativas da música brasileira contemporânea, já tem data para retornar a Porto Alegre. O cantor e compositor, que recentemente venceu dois Grammy Latinos, estará no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685), neste sábado (28), às 21h, com ingressos a partir de R$50,00 no Sympla. O show faz parte da turnê do seu trabalho solo mais recente, IBORU (2023). Transitando entre o samba e o rap, o disco chamou a atenção do público e da crítica especializada, por conta da sua estética musical ousada e criativa. Com 16 faixas e a participação especial de artistas como Xande de Pilares, Alcione, B. Negão e da banda Metá Metá, o registro traz composições próprias e algumas releituras de nomes de diferentes gerações do estilo, como Moacyr Luz, João Martins, Diogo Nogueira e Zeca Pagodinho. Além dos seus principais sucessos, como Qual É? e Desabafo/Deixa Eu Dizer, D2 dará um grande destaque ao repertório de IBORU, que também aprofunda as suas raízes na cultura popular brasileira. Saravá, Povo de Fé, Até Clarear e Tambor de Aço são alguns dos destaques da obra.