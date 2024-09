GNC exibe "Meu Malvado Favorito 4" em sessão especial pelo Dia das Crianças

Sessão especial gratuita do filme "Meu Malvado Favorito 4", promovida pelo GNC Cinemas, comemora o Dia das Crianças. Direcionada a instituições e projetos que atuam com crianças e adolescentes carentes, na faixa etária de 6 a 15 anos em média, a exibição será em 14 de outubro, às 10h30min, nas maiores salas de cada complexo da rede no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A ação para quase 3 mil pessoas inclui também alimentação oferecida pelo GNC e parceiros.

Na sequência da franquia de animação, Gru – dublado pelo ator Leandro Hassum –, Lucy – com a voz de Maria Clara Gueiros –, Margo, Edith e Agnes começam a convivência com o novo membro da família: Gru Jr., com imenso potencial para atormentar seu pai. Junto com o desafio diante do pequeno, Gru enfrenta um novo inimigo, Maxime Le Mal, que acaba de fugir da prisão e ameaça a segurança de todos.

A diretora de marketing do GNC, Lucia Cuervo Silva, enfatiza que “Meu Malvado” não é somente sobre as aventuras de Gru. “Sabemos que esta pode ser uma rara oportunidade destas crianças poderem sentir a magia do cinema, então, todos os anos, nos esforçamos ao máximo para que sejam momentos inesquecíveis”, completa a executiva.

Confira os cinemas que vão receber as crianças no Rio Grande do Sul:

GNC Praia de Belas (Porto Alegre/RS)

GNC Iguatemi (Porto Alegre/RS)

GNC Caxias (Caxias do Sul/RS)