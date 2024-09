Casa de Cultura apresenta mostra de arte indígena de Ontxa e Yualu Mehinako

A Casa de Cultura Mario Quintana promove a exposição Convívio como beleza, dos artistas indígenas Ontxa e Yualu Mehinako. A mostra, que terá entrada gratuita, estreia nesta quinta-feira (26), a partir das 18h, no espaço Maria Lídia Magliani, no 5° andar da Casa (Rua dos Andradas, 736). Serão expostas esculturas e bancos modelados manualmente, além de esteiras tecidas pelos artistas. Na data, Ontxa estará presente para conversar com o público sobre a sua obra. Onxta Mehinako cria esculturas tradicionais da cultura e costumes do seu povo desde os seus 18 anos. Para ele, a exposição apresenta muito mais que uma expressão cultural, mas uma junção da arte com o cotidiano, o convívio e a beleza. Todas as peças expostas são marcadas pela presença de animais fundamentais presentes no dia a dia do Alto Xingu, no Mato Grosso, onde vive o povo Mehinako. Yualu Mehinako também nasceu no território do Alto Xingu, no Mato Grosso. Desde a sua adolescência vem praticando tecelagem a partir do costume do seu povo. A artista produz principalmente esteiras que apresentam a fauna e as tradições de sua região em seus bordados.