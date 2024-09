Ilegítimos lança álbum Vazio Póstumo em show em Porto Alegre na quinta-feira

A banda gaúcha Ilegítimos realiza nesta quinta-feira (26), o lançamento do seu primeiro álbum, intitulado Vazio Póstumo. O show ocorre no Sixteen Station PUB (av. Benjamin Constant, 747) às 20h, e conta com parceria do Sesc Mesa Brasil, programa nacional do Sesc que visa combater a fome e promover a solidariedade através da doação de alimentos a instituições sociais. A entrada custa R$25,00 + 1kg de alimento não perecível que será destinado ao projeto. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla e na hora, na bilheteria do local.



A apresentação da Ilegítimos contará com diversos músicos convidados, com destaque para o ex-TNT Charles Master, que fará uma participação especial. Vazio Póstumo é um trabalho profundamente pessoal do vocalista Jeff Lee, composto por 12 músicas que retratam a luta, o sofrimento e o falecimento da esposa, Fernanda, acometida por um câncer cerebral em 2016. A banda Ilegítimos foi formada em 2017 e traz influências do rock nacional dos anos 80 e do rock clássico internacional dos anos 60 e 70, adicionando elementos de jazz, blues e reggae à sua sonoridade.