Série Samba Novo recebe cubana Indira Castro nesta quinta-feira

Seguindo a temporada de shows do teatro Sinduscon-RS (av. Augusto Meyer, 146), a 11º temporada do projeto Construção Cultural - Sindusom e a Série Samba Novo terão como convidada de setembro a cantora e compositora Indira Castro, que pretende propor uma conexão cultural entre Cuba e Brasil a partir do samba, com um repertório cheio de surpresas. Ela subirá ao palco nesta quinta-feira (26) às 20h. A entrada é franca.



Com 14 anos de carreira artística, Indira Castro traz na bagagem uma grande experiência internacional. Alcançou domínio em diversos gêneros musicais, podendo interpretar com fluência temas em inglês, espanhol e português. Foi finalista do concurso Havana World Music e atuou como vocalista nos grupos Orquestra Bani, Quarteto Alternativo, Banda América e banda Lizardo's Mambo. Atualmente, em Porto Alegre na produção de seu segundo álbum junto com o produtor, percussionista, compositor e ganhador do Grammy Cristiano Rodriguez e outros artistas convidados.



Neste show estará acompanhada do regional do projeto, formado por Mathias Behrends Pinto (violão), Bruno Silva (Trompete), Rafael Rodrigues (percussão e sax), Fábio Azevedo (cavaquinho), Giovani Bertti (percussão), Zalmir Chwartzmann (percussão) e César Franarin (sax e apresentação).

A Série Samba Novo irá destacar as novidades entre intérpretes e compositores de samba da cidade de Porto Alegre, convidando artistas da nova geração que tenham ou não o samba em sua trajetória para serem acompanhados pelo regional do projeto. A ideia é mesclar repertório inédito com clássicos em uma roupagem contemporânea que comunique com os anseios do público que já frequenta o projeto.