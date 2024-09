'Ainda Estou Aqui', de Walter Salles, vai representar o Brasil na disputa pelo Oscar

A Academia Brasileiro de Cinema anunciou, nesta segunda-feira, que o longa escolhido para representar o Brasil no Oscar 2025 será "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello. A obra foi escolhida por unanimidade pela Comissão de Seleção, com Bárbara Paz como presidente.

Ele poderá concorrer a uma vaga de melhor filme internacional na 97ª edição do Oscar, prevista para acontecer no dia 2 de março do ano que vem.

O filme estreou no Festival de Veneza no início do mês de setembro. Ele comoveu as audiências do festival, sendo aplaudido por dez minutos e levando a Osella de Ouro de melhor roteiro.

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, o longa conta a história de sua mãe, Eunice Paiva, após o desaparecimento do marido nas mãos da ditadura militar.

"Ainda Estou Aqui" foi selecionado de uma lista de 12 filmes brasileiros inscritos e habilitados para concorrer à vaga no Oscar, e venceu entre os outros cinco pré-selecionados, que foram: "Cidade; Campo", de Juliana Rojas; "Levante", de Lillah Halla; "Motel Destino", de Karim Aïnouz; "Saudade Fez Morada Aqui Dentro", de Haroldo Borges; e "Sem Coração", de Nara Normande e Tião.