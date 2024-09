Antonio Villeroy e Gelson Oliveira preparam novas aventuras além-mar em show no Theatro São Pedro

O início de uma parceria musical em terras estrangeiras, protagonizada pelos cantautores Antonio Villeroy e Gelson Oliveira, foi o mote para a realização do espetáculo Saídas e bandeiras 2 -Trinta anos depois. Celebrando a primeira turnê europeia da dupla, que aconteceu no ano de 1994, eles sobem ao palco do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n) às 20h desta quarta-feira (25), para dar início a uma nova aventura sonora, que passará também por Florianópolis (SC) e, seguirá com apresentações (nos meses de outubro e novembro) em Portugal, França, Países Baixos, Áustria e Alemanha.

Com seus violões e vozes, o duo irá executar, durante o espetáculo um repertório composto por pelo menos 16 músicas, que inclui canções próprias, algumas escritas a quatro mãos – como as inéditas Astrolábio futurista e Asas ao vento – além de Povoado das águas (escrita com a colaboração de Bebeto Alves e Nelson Coelho de Castro), e clássicos de Milton Nascimento, Gilberto Gil, Tom Jobim e Chico Buarque.

"Procuramos armar o repertório pensando em provocar as pessoas", destaca Oliveira, adiantando que, no set list, estão previstas músicas como Literatura Brasileira e Tempo a o tempo, de sua autoria; e Sinais de fogo e Pra rua me levar, ambas de Villeroy e Ana Carolina. "Durante o show, iremos contando uma estória, com momentos mais relaxados e outros de tensão, que está fundamentada principalmente numa amizade muito antiga – e essas músicas irão nos ajudar nessa empreitada", emenda. "Os 30 anos celebrados da primeira turnê são só parte dessa história de admiração mútua, em todos os sentidos. Nos conhecemos a mais tempo, mas claro que aquela viagem pela Europa em 1994 ajudou para que nos aproximássemos; estávamos desbravando terras desconhecidas e é preciso ter muito jogo de cintura nessas situações", comenta o cantor, compositor, violonista e produtor.

De lá para cá, as mudanças de contexto acompanhadas da consolidação da carreira de ambos os artistas, que hoje carregam na bagagem muita experiência e maturidade, também influenciaram nas canções que celebram essa jornada. "Apesar de termos nos inspirado no nome do show de nossa primeira turnê internacional (intitulado Saídas e bandeiras), e de, a exemplo do primeiro, ser uma apresentação em formato acústico, com vozes e instrumentos acústicos, todo o resto da apresentação será diferente", adianta Villeroy. "Nessas três décadas, muita coisa aconteceu – o Gelson gravou vários discos, foi premiado, teve interações com Gilberto Gil e Paulo Moura; eu também gravei vários discos, fiz músicas em novela, dvd, etc.; e passei a ser gravado por muitos nomes da música brasileira e internacional. Nesse aspecto, o repertório mudou bastante, não é o mesmo", ressalta.

Ainda sobre o início da parceria musical em turnê fora do País, Villeroy lembra que ambos os artistas eram muito jovens, mas tinham um respaldo para se aventurar em solo estrangeiro: haviam recém-ganho o Prêmio Sharp de Revelação da Música Brasileira (ele, em 1992 e Oliveira em 1993). "Essas credenciais ajudaram a alavancar aquela primeira turnê internacional em duo", observa. Na época, o show estreou no Brasil, na Reitoria da Ufrgs, em Porto Alegre, passando depois por Florianópolis e São Paulo, de onde a dupla embarcou para Bruxelas. Da Bélgica, seguiram para a França, Suíça, Áustria, Itália e Alemanha, realizando cerca de 40 apresentações em Clubes de Jazz, Teatros e arenas ao ar livre.



A turnê se repetiu em 1995, depois a dupla seguiu com seus trabalhos individuais. "Gelson e eu dividimos o palco centenas de vezes, desde os anos 1980, no Brasil. E, a partir de 1994, ampliamos nosso campo de atuação para o território europeu, abrindo caminhos e mercados para muitos colegas brasileiros. Retomar essa parceria, 30 anos depois de nossa primeira tour europeia é uma grande alegria. Como naquela vez, iremos estrear o show em casa, e no mais belo teatro de Porto Alegre", sublinha Villeroy.

“Nada poderia me deixar mais feliz nesse momento, do que estar no palco outra vez, com meu grande irmão e parceiro, nesta gira pela Europa, começando em Porto Alegre, no lindo Theatro São Pedro", concorda Oliveira. "Saídas e Bandeiras 2 vai ter muitas estórias pra contar!". Com 1h30min de duração, o espetáculo da nova turnê do duo, além de ser uma atualização do show que ocorreu há três décadas, ainda é uma oportunidade dos artistas encontrarem parte do público que conquistaram nos últimos anos, através da internet. "Antigamente, as pessoas precisavam ou comprar os discos ou escutar as músicas que tocavam em rádios; hoje em dia nosso trabalho é acessado também pelas plataformas digitais e pelas redes sociais, expandindo bastante o seu alcance", comenta Villeroy.