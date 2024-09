Gravura Galeria de Arte promove promove Workshop de colagem

A Gravura Galeria de Arte promoverá nesta terça-feira (24), das 14h30min às 17h, o Workshop Making of das COLLAGES. Ministrado pela arquiteta e artista Gladys Neves, o intuito da atividade é trazer o olhar sobre a arte acessível a todos, explorando a criatividade e mostrando a diversidade possível com as colagens analógicas ou digitais de baixo custo. As inscrições já estão abertas (com vagas limitadas), por R$50,00 para estudantes e R$100,00 para o público em geral. Mais informações e inscrições através do e-mail [email protected] participar, não é necessário experiência, pois será explicado o que é a collage, breve histórico, referências e técnicas, além de exercício prático em tempo real. Para isso, os participantes precisarão levar materiais como fotos de cidades e pessoas, revistas, tesoura, cola em bastão e 5 folhas de papel sulfite A4. Ao final do encontro, acontecerá uma visita guiada pela Exposição Porto Alegre Minha Cidade Joia, assinada pela artista e sua irmã Liane Neves, que está disponível para visitação até o dia 28 de setembro.