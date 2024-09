Casa de Cultura Mario Quintana apresenta Maurilio e Nina Fola em novo projeto musical

A Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), promove novo projeto de apresentações musicais, Sons CCMQ, que irá levar elementos da sonoridade gaúcha uma vez por mês para espaços da Casa. A curadoria é da produtora Mauryani de Oliveira, e a edição de setembro acontece na próxima terça-feira (24), às 19h, no Jardim Lutzenberger ou, em caso de chuva, no Auditório Luis Cosme. O projeto pretende instigar o público a partir do questionamento: em qual som você se reconhece? Para este mês, Mauryani convida os instrumentistas e compositores Maurilio e Nina Fola, que prometem unir ritmos e arranjos para trazer músicas vibrantes, plurais e regionais. As próximas edições do Sons CCMQ de 2024 acontecem nos dias 22 de outubro, 19 de novembro e 10 de dezembro.