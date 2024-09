Vitrine Lab, projeto de formação em distribuição audiovisual, abre inscrições

A quinta edição do Vitrine Lab, curso livre de capacitação em distribuição cinematográfica realizado pela Vitrine Filmes, terá suas inscrições abertas nesta segunda-feira (23). A grande novidade é que este ano todas as vagas do curso serão gratuitas, e prioritariamente afirmativas. A seleção dos 120 participantes priorizará aqueles que se autoafirmarem como pertencentes a grupos minorizados, como negros, indígenas, pessoas trans e pessoas com deficiência. Mães e pessoas com renda individual igual ou inferior a dois salários-mínimos também são grupos prioritários para a seleção. As inscrições se encerram às 23h59 do dia 30 de setembro, podendo ser encerradas antecipadamente caso o limite de 650 pessoas inscritas seja atingido. Para mais informações, consultar o FAQ - Perguntas e Respostas no site da Vitrine.Toda e qualquer pessoa acima de 18 anos e residente em território brasileiro poderá se candidatar às vagas da Vitrine Lab. A inscrição, que será feita através de um formulário online, solicitará as seguintes informações: dados pessoais; mini-bio (máximo 600 caracteres); currículo (PDF, máximo 2 laudas); carta de intenção contando um pouco da sua história pessoal e por que você gostaria de participar do laboratório (PDF, máximo 1 lauda); foto de divulgação (JPEG ou PNG, max 3 mb); declaração de gênero, etnia e renda familiar; comprovante de residência.