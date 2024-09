Renato Borghetti abre novo projeto no Memorial do Ministério Público

O Memorial do Ministério Público (Praça Mal. Deodoro, 110) dá continuidade a sua nova atividade cultural com a estreia, nesta terça-feira (24), às 17h30min, do projeto Música no Memorial. Conduzido pelo jornalista Juarez Fonseca, o projeto começa com o músico gaúcho, Renato Borghetti, cujo primeiro disco completa quarenta anos de lançamento em 2024. As conversas serão ilustradas por música ao vivo com temas diversos. Neste caso, o tema central abrangerá os vários regionalismos brasileiros. Cercando a conversa, Renato falará sobre sua carreira, suas viagens, a música em geral e sobre sua visão de mundo, sempre com a Gaita a tiracolo. A entrada é franca, por ordem de chegada, até a lotação dos 120 lugares. A próxima atração do projeto, em 22 de outubro, será Humberto Gessinger.Renato Borghetti começou a tocar ainda garoto, no 35 CTG, do qual seu pai era dirigente. Ele apareceu para públicos maiores nos festivais nativistas, chamando a atenção por sua aparência de roqueiro, com longos cabelos, e foi se tornando ícone após o lançamento do álbum de estreia, que vendeu mais de 100 mil cópias logo no primeiro ano ­– com ele, ganhou o primeiro Disco de Ouro da história da música instrumental brasileira, marca até hoje não suplantada. O artista logo ganhou o mundo: faz anualmente duas turnês pela Europa.