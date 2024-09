Fresno promove festa para escuta do novo álbum

O Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) vai sediar, nesta terça-feira (24), a listening party da segunda parte do novo disco da Fresno, chamado Eu Nunca Fui Embora. Contando com a presença dos integrantes da banda, a festa reunirá os fãs para ouvir em primeira mão as músicas ainda inéditas do álbum, cuja primeira parte foi revelada para o público em abril. O álbum vai estar disponível nas plataformas digitais, de forma completa, somente no dia 26 de setembro. Os ingressos estão no Sympla e possuem preço único de R$30,00 + taxas, além da doação de 1kg de alimento não perecível. A Fresno Listening Party terá edições em outras cidades do Brasil, se transformando em uma experiência intimista principalmente para aqueles que acompanham o grupo desde o início de sua trajetória. Haverá ainda, na programação do evento de Porto Alegre, um DJ set com hits do emo nacional e internacional. Criado em Porto Alegre, em 1999, o Fresno é um dos maiores nomes do rock nacional contemporâneo. O grupo, atualmente formado por Lucas Silveira (vocal/guitarra), Gustavo "Vavo" Mantovani (guitarra) e Thiago Guerra (bateria), estreou de maneira definitiva em 2003, quando o disco independente Quarto dos Livros circulou pelo país.