Theatro São Pedro recebe Coro Juvenil e cantora moçambicana nesta terça-feira

Na próxima terça-feira (24), às 20h, no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n), o Coro Juvenil do Moinho/UCS, de Caxias do Sul, apresenta o espetáculo Moinho Nômade. A apresentação conta com a participação da cantora moçambicana Lenna Bahule, que participou da estreia da montagem em 2019 e volta para esta turnê. O espetáculo é baseado no disco Nômade, lançado por ela em 2016, e integra o projeto Moinho Evoé. Os ingressos partem de R$25,00 e podem ser adquiridos no site do Theatro.A concepção, regência e direção artística do espetáculo são assinadas por Cristiane Ferronato. No disco que inspira o espetáculo, Lenna apresenta músicas e arranjos autorais para canções populares moçambicanas, configurando um repertório popular e tradicional, porém com harmonizações vocais polifônicas e uma roupagem estilística mais urbana.Moinho Nômade é uma corruptela das sonoridades do disco de Lenna, porém com um viés expandido. Ele oferece também uma revoada de linguagens e canções de compositores como Serena Assumpção, Nhelas Spencer e Paulo César Pinheiro, que convidam a um nomadismo de pensamento e a ampliações de consciência individual e coletiva a partir de distintas sonoridades e estilos, cruzando hemisférios do Sul ao Norte. O espetáculo conta com texturas sonoras pautadas em arranjos vocais a capella, com acompanhamento instrumental e percussão corporal.