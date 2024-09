Grafite de Giz apresenta obra do Coletivo Shoujo no Centro Cultural da UFRGS

Na quarta edição do ano do projeto Grafite de Giz, o Coletivo Shoujo apresenta obra inspirada na lenda chinesa Liang Zhu (Os Amantes Borboleta). A história, conhecida como o Romeu e Julieta chinês, é considerada obra-prima do patrimônio oral e imaterial da humanidade pela Unesco. O público pode acompanhar o processo de criação nesta segunda-feira (23) a partir das 9h. Já na quinta-feira (26), às 17h30min, as artistas Kezia Mausolf, Luiza Schutz, Nicole Fontana e Thaís Fernandes participam de um bate-papo com mediação de Jéssica Becker, professora do Instituto de Artes e curadora do projeto. A entrada é franca. O painel do Coletivo Shoujo pode ser visitado no térreo do Centro Cultural da UFRGS (rua Eng. Luiz Englert, 333) até o dia 7 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, também com entrada franca. O Coletivo Shoujo é formado por estudantes que estão concluindo o curso de Artes Visuais do Instituto de Artes da UFRGS. Em comum, os artistas têm interesse nos estilos relacionados às ilustrações do leste asiático, tais como mangás e animes. No mural de entrada do Centro Cultural da UFRGS, o Coletivo, representado pelas artistas Kezia Mausolf, Luiza Schutz, Nicole Fontana e Thaís Fernandes, retrata uma lenda em formato de história em quadrinhos, utilizando desenhos e dispensando a escrita. Um livreto, no estilo de contos de fadas, estará disponível para consulta ao lado do mural.