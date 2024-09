Teatro Univates terá sábado de tributos a Elvis Presley e Creedence Clearwater Revival

Neste sábado (21), o Teatro da Universidade do Vale do Taquari - Univates (av. Avelino Talini, 171 - Lajeado) será palco de um evento que promete animar os fãs do rock internacional. No Espetáculo Rock Symphony - Tributo a Elvis Presley e a Creedence Clearwater Revival, o tenor Etcheverry Santi Rebelatto e outros músicos gaúchos realizarão um show para homenagear os artistas. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla ou na Biblioteca Univates (segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e sábados, das 8h às 12h) nos valores de R$75,00 a R$160,00 + taxas. O tenor ítalo-brasileiro Etcheverry Santi Rebelatto e músicos gaúchos membros de orquestras como a Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) e a Orquestra Theatro São Pedro farão uma apresentação para homenagear Elvis Presley, um dos maiores artistas de todos os tempos, e a banda norte-americana Creedence Clearwater Revival, uma das mais lendárias da história. A Drage Produções informa que reuniu os eventos programados para o sábado, 21 de setembro, em uma única apresentação. Os ingressos adquiridos previamente permanecem válidos para o novo show.