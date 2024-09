Adriana Deffenti e suas Canções para suportar o Caos no Espaço 373

Neste sábado (21), às 21h, Adriana Deffenti retorna ao palco do Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) com o projeto Canções para suportar o CAOS. Além de Adriana na voz, flauta transversal e castanholas, o show contará com as participações de Lucas Esvael (baixo), Nicola Spolidoro (guitarra) e Giovani Berti (percussão). Os ingressos ainda estão à venda no Sympla, a partir de R$30,00.Em 2020, a artista aprimorou suas habilidades como violonista, compôs novas canções e criou releituras inéditas, sempre no formato voz e violão. Em meio ao isolamento, selecionou músicas que, segundo ela, têm o poder de aliviar mágoas, expressar e deixar fluir sentimentos. O show explora temas como resiliência, desapego, finitude, revolta, empatia, tristeza e saudade. Além de cantar, Adriana Deffenti recitará poemas e contará histórias pessoais.