Gui Santana faz show em Cachoeirinha nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (19), o humorista Gui Santana chega a Cachoeirinha com seu show de stand up. O espetáculo faz parte do projeto Quinta Comedy - Comédia ao vivo no Cinema, e tem início às 20h30min no Arcoplex Shopping do Vale (av. Gen. Flores da Cunha, 4001 - Cachoeirinha). Os ingressos estão disponíveis na plataforma MinhaEntrada a partir de R$34,50.Em 2012, Gui Santana passou a ser um dos integrantes do Programa Pânico pela Rádio Jovem Pan e nas telas da Band, no Pânico na Band. Ele também interpretou o Zacarias no Remake de Os Trapalhões pela Rede Globo, em 2017 e fez parte do elenco do Sitcom Tô de Graça pelo Multishow nos anos de 2017 e 2018. Ainda no ano de 2018, o comediante passou a dar vida ao personagem Nerso da Capitinga no remake da Escolinha do Professor Raimundo pela Rede Globo. Em 2023 participou da série teen Use sua Voz no canal HBO MAX como Gabriel. Atualmente, o humorista está no elenco do programa Turma da Massa na rádio Massa FM de São Paulo-SP.