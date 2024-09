Aloizio Pedersen promove exposição e sarau multicultural neste domingo

O evento multicultural Sempre Primavera: A Utopia na Arte comemora os 35 anos de pintura e trabalho social com jovens do artista plástico e arteterapeuta Aloizio Pedersen neste domingo (22). Ele acontece no primeiro dia da Primavera, às 16h, no Macunaíma Gastrobar (Rua da República, 153) com telas da Série Sempre Primavera. No formato Instalação, onde artista, obras e público participam juntos dessa celebração, acontece também o Sarau mediado pelo professor Celso Rodrigues, doutor em Direito e Especialista em Mitologia Grega e Fernanda Bassani, doutora em Psicologia Social e Especialista em Mitologia Afro-brasileira. Na sequência, uma roda de samba conduzida pelo grupo Samba em Dose Dupla anima a festa. Miscelânea multicultural, que une o erudito ao popular, Aloizio Pedersen trará o tema também pintado em seu próprio corpo. A entrada é franca.A exposição será composta de suas 5 últimas obras, que variam entre os tamanhos 50cm X 40cm até 1,50m X 90cm, encomendadas previamente e entregue para seus donos no momento final da Instalação. O tema gira em torno de um jardim primal, idealizado e utópico, como um refúgio para nossa realidade de incêndios florestais. Sua pintura parte de um dripping (gotejamento) expressionista inicial na busca de um Jardim do Éden. O artista já se apresentou, pintando ao vivo pássaros brasileiros na Pont des Arts e expôs em Paris, Berlim e Toronto.