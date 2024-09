Poesia e jazz se encontram no palco do Ecarta Musical neste sábado

O grupo Sarau Marginal apresenta neste sábado (21) o show Poesia e Jazz com músicas cantadas, autorais e trilhas de filmes dos anos 1960 e 70 unindo a performance musical com a poesia. Com características lado B, o trabalho reúne a criação da escritora e poeta Adriana Galli Velho e os músicos Adelamir Neto (contrabaixo), Leandro Hessel (teclados) e Luciano Bolobang (bateria). O show inicia às 18h na Fundação Ecarta (av. João Pessoa, 943) e possui entrada franca. O local sugere a doação de arroz parboilizado para a cozinha solidária Ecarta, entregues no dia e horário do evento. O Sarau Marginal surgiu em 2024 para o lançamento do livro de poesias Ponta da Lança tem um Coração, de Adriana Galli Velho. A banda se uniu à poeta para formar o projeto que apresenta poemas do livro ao som do jazz, contemplando o estilo beatnik. Além das poesias musicadas da autora, o repertório do show contempla músicas como Marginal Jazz (L. Bolobang/Gaspar Caon), L'ete Indien (Joe Dassin), Feel Like Makin' Love (Eugene McDaniels), Last Tango in Paris (Gato Barbieri), Last Summer in Rio (José Roberto Bertrami) e Maiden Voyage.