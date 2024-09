Charles Master se apresenta no Grezz nesta sexta

Nesta sexta (20), o Grezz (rua Almirante Barroso, 328) recebe Charles Master, ex-TNT, no palco. O artista apresenta clássicos de seus 38 anos de carreira, como Cachorro Louco, Não Sei, Irmã do Dr Robert, Nunca Mais Voltar, Outra Noite que Se Vai, Ninguém é Perfeito, Na Minha e Aquela Música a partir das 21h. Os ingressos variam de R$ 25,00 a R$ 80,00 e podem ser adquiridos antecipadamente pelo Sympla.



Ex-líder do TNT, uma das bandas mais importantes de rock dos anos 1980 e 1990, Charles é autor de inúmeros hits que perpassam gerações. Gravou três LPs, uma coletânea e um DVD à frente do TNT, além de dois CDs solo e um DVD ao vivo. Em 2001 lançou pela Som Livre o CD homônimo Charles Master, em 2009 apresentou o trabalho Ninguém é Perfeito, seu segundo disco e, em 2012, o álbum intitulado Charles Master ao Vivo.