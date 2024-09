Tributo aos Beatles desembarca em Porto Alegre

A banda oficial que realiza tributo dos Beatles no Brasil desembarca em Porto Alegre neste final de semana. No sábado (21), às 21h, o quarteto mais amado da Inglaterra toma forma no palco do Salão de Atos da PUCRS (av. Ipiranga, 6681 - Prédio 04) em grande estilo com uma apresentação que promete ser única e especial. Hey Jude & Orquestra está com ingressos à venda entre R$90,00 e R$280,00 pelo Sympla. Em um repertório amplo e na fidelidade de arranjos, timbres, vozes, figurinos, trejeitos e até nos diálogos em inglês no palco, a banda se apresenta com a turnê Now And Then, que dá nome a última música dos Beatles, lançada no ano passado. O novo show traz novos figurinos e repertório incluindo os principais sucessos dos Beatles e canções que não eram apresentadas no espetáculo até então. Formada por Cesar Kiles (Paul McCartney), Thomas Arques (George Harrison), Renato Almeida (Ringo Starr) e Thiago Gentil (John Lennon), o grupo conta ainda com uma orquestra regida pelo maestro Anselmo Ubiratan (intérprete de George Martin no espetáculo) que é responsável pela transcrição de todas as orquestrações originais. Os integrantes da banda Hey Jude já tocaram e gravaram no mitológico estúdio Abbey Road, no qual os Beatles gravaram quase todo seu repertório, e tocaram no encerramento oficial do Annual Beatles Convention (Beatle Week) em Liverpool, na Inglaterra, para mais de 100 mil pessoas. Em 2013, a banda se apresentou no Rock in Rio. Os instrumentos do espetáculo são das mesmas marcas e modelos usados pelos Beatles e o figurino retrata três fases diferentes do grupo.