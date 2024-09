Luciel Izumi Quartet traz sons do folclore boliviano ao palco do CHC Santa Casa

Combinando as cores do folclore boliviano com ritmos latinos e toques de jazz, o Luciel Izumi Quartet é a atração do projeto Sonoridades do CHC Santa Casa (Independência, 75) deste domingo (22), a partir das 17h. A entrada é franca e livre para todos os públicos, com retirada de ingressos em sympla.com/chcsantacasa.A boliviana Luciel Izumi Espinoza Núñez é compositora e intérprete do charango desde seus 11 anos. Além de liderar o quarteto que estará em Porto Alegre, vem se apresentando como solista em países como EUA, México, China, Argentina e Chile, sendo hoje considerada a imagem mais representativa do charango nas mãos femininas da Bolívia. Na apresentação de domingo, a voz do charango estará acompanhada pela clássica percussão acústica do bombo, além da guitarra e do saxofone, unindo os sons andinos a toques da contemporaneidade.