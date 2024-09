Cantora Jaloo promove novo trabalho de estúdio em show no Opinião

Jaloo, uma das vozes de maior ascensão dentro da música brasileira na atualidade, vai se apresentar mais uma vez em Porto Alegre. A cantora, que lançou no final do ano passado o seu terceiro álbum, subirá ao palco do Opinião (José do Patrocínio, 834) nesta sexta-feira (20), às 22h. Ainda há ingressos, a partir de R$ 70,00, disponíveis no Sympla.



Com uma sonoridade bastante particular, que agrega elementos do indie pop, do tecnobrega e da música eletrônica, a artista conquistou um público ainda maior com MAU, que tem como destaque os singles Profano, Pra quê Amor?, MAU e Ocitocina. A boa repercussão do disco, sobretudo no Youtube e no Spotify, ajuda a explicar por que a artista é requisitada pelos principais festivais do país, como o Lollapalooza, o Rock in Rio, o Bananada e a Virada Cultural de São Paulo.



No repertório do show, também estarão algumas canções dos seus outros dois registros, #1 (2015) e ft (pt. 1) (2019), como Insight, Last Dance e Q.S.A. O evento integra a programação da segunda edição do Poa Queer Drops.