Mussa se apresenta no final de semana em Porto Alegre

Mussa, o fenômeno da música infantil com mais de 2 bilhões de plays no YouTube, se apresenta em Porto Alegre nesta sexta-feira (20), no Teatro do Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80), às 14h e 17h. Os ingressos para as duas sessões estão disponíveis em uhuu.com e na bilheteria do teatro, e custam a partir de R$40,00.Nascido na periferia de Florianópolis e inspirado pela cultura urbana do rap, Mussa está redefinindo o gênero e cativando crianças e pais por todo o país. O rapper quebra barreiras e paradigmas em relação ao gênero, muitas vezes marginalizado pela sociedade, e o transforma em algo acessível e inclusivo. Além de sua música, ele é influenciador que tem como base o incentivo às crianças a superar desafios, desenvolvendo o pensamento rápido e superando a timidez, através da rima.