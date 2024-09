Rock inglês, gaúcho e argentino desembarcam no Grezz no final de semana

Nesta semana, a programação do Grezz (rua Almirante Barroso, 328) começa na quinta-feira (19), com uma homenagem a Paul McCartney. O gaúcho Diego Lopes - cantor, compositor, multi-instrumentista, produtor musical e beatlemaníaco desde criança – sobe ao palco com Daniel Mossmann (A&V, Pata de Elefante), Pedro Petracco (Cartolas, Bidê ou Balde, Império da Lã) e Dyego Gheller (Cartolas, Star Beetles) para apresentar o espetáculo Rockshow - Um Tributo a Paul McCartney. Os ingressos variam de R$20,00 a R$50,00 e podem ser adquiridos antecipadamente pelo Sympla.



Na sexta (20), quem sobe ao palco do Grezz é Charles Master, relembrando apresentando clássicos de seus 38 anos de carreira, como Cachorro Louco, Não Sei, Irmã do Dr Robert, Nunca Mais Voltar, Outra Noite que Se Vai, entre outras. Ex-líder do TNT, Charles Master é autor de inúmeros hits que perpassam gerações. Os ingressos variam de R$25,00 a R$80,00 e estão disponíveis no Sympla.



No sábado (21), a noite será dedicada à música argentina. Yustedes fará um show com sucessos de Fito Paez e Charly García, além de temas autorais e algumas surpresas preparadas pela banda. A banda mistura influências que vão desde o rock em espanhol, passando pelo rock clássico, salsa, até o blues e a MPB. É composta pelo cantautor panamenho Rodrigo Pareja, (voz/guitarra), Camila Cali (voz), Alexandre Rauen (Bateria/Voz), Drunk Rodrigues (Baixo) e Paulo Inchauspe (Guitarra/voz). Os ingressos podem ser encontrados no Sympla a partir de R$20,00.