Tânia Carvalho e Catharina Conte discutem famílias contemporâneas em bate-papo no Instituto Ling

Projeto que estreou no último mês de agosto lotando o auditório do Instituto Ling (rua João Caetano, 440), o Ling no Ponto volta a reunir a jornalista, radialista e apresentadora de televisão Tânia Carvalho e a atriz, diretora, professora e produtora de conteúdo Catharina Conte para mais uma conversa. Em encontro nesta quarta-feira (18), às 19h, as apresentadoras trazem para a pauta a discussão sobre as famílias contemporâneas e suas novas configurações, recebendo especialistas de diversas áreas para contribuir com o assunto. A entrada é gratuita, mediante inscrição no site www.institutoling.org.br ou na recepção do centro cultural. Para enriquecer o bate-papo, foram convidadas três profissionais: Helen Barbosa dos Santos, psicóloga com pós-graduação em Psicologia Social pelo NUPSEX/UFRGS; Maria Berenice Dias, advogada especializada em Direito Homoafetivo, Direito das Famílias e Sucessões; e Nina Fola, cientista social, mestra e doutoranda em Sociologia, além de cantora, percussionista e militante social antirracista. O projeto tem realização do Instituto Ling e do Ministério da Cultura/Governo Federal, com patrocínio da Crown Embalagens.