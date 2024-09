Sarau Especial Luiz Carlos Borges terá Pirisca Grecco Y La Comparsa Elétrica

Nesta quarta-feira (18), a partir das 20h, no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n), o Sarau do Solar Especial convida o público a celebrar a música que une a terra do estado do Rio Grande do Sul. O Sarau Especial Luiz Carlos Borges terá o som de Pirisca Grecco Y La Comparsa Elétrica, além de diversas participações especiais, com entrada franca. Além disso, o evento recebe doações via PIX para o Coletivo RS Música Urgente. Luiz Carlos Borges é considerado um dos principais nomes da música nativista e regionalista do Rio Grande do Sul. Artista completo, músico, violonista e acordeonista, ele terá para sempre uma gaita junto ao peito incorporada à sua própria imagem. Antes do espetáculo, em frente ao Theatro São Pedro, a partir das 18h, Pirisca Grecco y La Comparsa Elétrica recebe o público em uma verdadeira vigília cultural, com assado, roda de mate, acordeom e cantoria.Além da formação original da Comparsa Elétrica, com Pirisca Grecco, Duca Duarte, Rafa Bisogno, Paulinho Goulart, Texo Cabral e Clauber Scholles, também se juntam ao espetáculo Arthur Seidel e Maria Fernanda Costa. O evento contará com o lançamento do novo álbum do grupo, Ilexlândia. Ilex Paraguaiensis - a erva-mate - é uma das afinidades entre sul-rio-grandenses, uruguaios e argentinos. Uma outra é a música. E essa foi a inspiração de Pirisca Grecco y La Comparsa Elétrica para idealizar o álbum que tem melodias em milongas, zambas e toadas, mesclando, em espanhol e português, filosofias, vivências e amizades. As participações especiais reforçam a universalidade do espetáculo: Esteban Tavares, Humberto Gessinger, Pedro Ribas, Rafael Ovídio, Serginho Moah, Tonho Crocco, Victor Hugo e Zelito Ramos. No repertório, canções do novo álbum e alguns sucessos da carreira de Pirisca Grecco e La Comparsa Elétrica.