Sixteen Station tem programação especial para a Semana Farroupilha

O Sixteen Station (av. Benjamin Constant, 747), pub dedicado ao rock and roll, preparou uma programação especial para homenagear os gaúchos nesta quarta-feira (18). O cardápio do GastroRock, sequência gastronômica servida nas quartas-feiras, terá pratos tradicionais como carreteiro, salada de batata com maionese e sagu com creme. A música fica por conta da dupla Roxy & Burgos. O couvert é de R$15,00 ou isento mediante doação de material de limpeza. Os produtos arrecadados serão direcionados para auxiliar o bairro São João, atingido pela enchente.Para entrada, salada Os Cascavelletes com folhas verdes, tomate e radite com bacon. A primeira opção de prato principal é o carreteiro campeiro Bandaliera, inspirado em letras que capturam a essência da vida no Rio Grande do Sul como o sucesso Aos Trancos e Barrancos. Já o prato Wander Wildner, escalope de filé mignon ao molho de vinho acompanhado de arroz e salada de batata com maionese, homenageia o cantor e sua composição Bebendo Vinho. O prato pode também ser servido sem carne. Para sobremesa TNT, sagu com creme, eternizando momentos e criando memórias inesquecíveis.