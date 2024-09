Mercado Público recebe Exposição de Orquídeas a partir de quarta-feira

A terceira edição da Exposição de Orquídeas, promovida pelo Círculo Gaúcho de Orquidófilos (CGO), ocorre entre esta quarta-feira (18) e sábado (21) no Mercado Público de Porto Alegre, com entrada gratuita. Participam 36 associações de orquidófilos do Rio Grande do Sul, com cerca de 1,2 mil orquídeas expostas de 200 espécies, um incremento de 20% em relação aos expositores presentes no ano passado. O cultivo de orquídeas é uma das atividades econômicas da capital gaúcha. A estimativa é que, apenas na área rural de Porto Alegre, sejam cultivadas comercialmente mais de 400 mil orquídeas. Em razão da tragédia climática que atingiu o Estado em maio deste ano, muitos produtores tiveram seus cultivos afetados. Carlos Chiaradia, presidente do CGO, destaca a singularidade desta edição. “A edição de 2024 é especial pois tem três objetivos: celebrar a chegada da Primavera, com toda a simbologia de renascimento que ela traz em si e pelo que isso representa para o povo gaúcho; comemorar a reconstrução do Mercado Público; e homenagear a força e a resiliência dos produtores apesar de toda a adversidade enfrentada”, ressalta. Rafael Sartori, presidente da Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc), diz que o evento já vem se tornando uma tradição no calendário do Mercado. “Neste ano, será ainda mais especial devido à retomada das nossas atividades depois das cheias. Estamos buscando, cada vez mais, trazer o público de volta. E atividades deste tipo nos ajudam a cumprir nosso objetivo, pois sempre despertam o interesse da população”. A programação conta ainda com cursos e palestras. Haverá competição entre os expositores, com 55 categorias. Em avaliação estarão genéticas, beleza, forma e cor, entre outras qualidades.