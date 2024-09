Pedro Vinicio traz aflições adultas em desenhos infantis no Sesc Alberto Bins

O Sesc Alberto Bins (av. Alberto Bins, 665) recebe, a partir desta terça-feira (17), um painel produzido pelo artista visual Pedro Vinicio. Fenômeno na internet, o jovem de 18 anos demonstra maturidade ao utilizar traços infantis para traduzir sentimentos complexos com seu estilo único de debochar de simples situações do cotidiano. A obra ficará exposta de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, até o dia 31 de dezembro. Os interessados poderão contemplar a composição gratuitamente. As ilustrações que compõem o painel ilustram a irreverência do artista pernambucano. As misturas de frases curtas com ilustrações em cores vibrantes, geraM desenhos que vão na contramão da estética normativa.