Show de Pedro Longes abre projeto poético-musical na Biblioteca Pública do Estado

O projeto poético-musical A palavra voa – poesia que se canta apresentará, de setembro a dezembro, quatro espetáculos gratuitos no Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1190). A estreia acontece na próxima quarta-feira (18), às 19h, com Mágica Mistral, de Pedro Longes.



Realizado com apoio do Programa Banrisul de Patrocínios 2024 – Edição Cultural Reconstruir RS, que visa auxiliar na retomada do crescimento do cenário cultural gaúcho após o evento climático de maio, o projeto objetiva oferecer ao público uma programação musical de qualidade, aliando música e literatura, com apresentação de talentos consolidados ou em ascensão do Rio Grande do Sul.

Novo espetáculo musical do cantor, compositor, letrista e produtor Pedro Longes, Mágica Mistral é formado por 14 composições próprias, produzidas a partir de obras de Gabriela Mistral (1889-1957), considerada uma das escritoras mais relevantes da literatura chilena e hispano-americana. O repertório, inspirado pelos quatro principais livros da autora – Desolación (1922), Ternura (1924), Tala (1938) e Lagar (1954) –, conta também com uma canção instrumental e com dois poemas extraídos de diferentes publicações de Mistral.



Além de Mágica Mistral, integram a programação os espetáculos A carne da palavra com Áurea Baptista e Arthur de Faria, em 17 de outubro, Pelo escuro, poemas afro-gaúchos com o Grupo Desagravo, em 22 de novembro e Vitor Ramil canta Borges, João da Cunha Vargas, Leminski e Angélica Freitas em 18 de dezembro. A iniciativa tem curadoria do músico, escritor, jornalista, crítico musical, mestre e doutor em Literatura Brasileira Arthur de Faria, que também é autor de mais de 50 trilhas sonoras para teatro e cinema.