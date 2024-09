Banda AL9 faz estreia em Porto Alegre neste final de semana

Com uma sonoridade retrô que muito lembra os tempos da Beatlemania e da Jovem Guarda, a Banda AL9 vai fazer a sua estreia em Porto Alegre. O grupo, idealizado pelos irmãos Matheus e Thiago Khouri, subirá ao palco do Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) no sábado (14), com a turnê do seu primeiro trabalho completo de estúdio, chamado Amor é a Lei/Love is the Law (2023-2024). O show tem início às 20h, e os ingressos partem de R$56,00 no Sympla. Influenciada pela estética dos anos 60 e dona de uma identidade sonora bastante particular, a Banda AL9 tem conseguido trazer um público cada vez mais jovem para perto do rock. Misturando faixas em inglês e português, o grupo vai incluir no repertório todos os seus sucessos, que são os casos de Chama de Amor/She Calls Me Love, Ela Me Ligou, Americana/American Girl e Volta pra Mim.Formada pelos irmãos Matheus e Thiago Khouri, a banda começou a sua trajetória de forma tímida em 2017, com vídeos acústicos gravados de maneira simples. O sucesso na Internet permitiu que a Banda AL9 registrasse os seus três primeiros singles, ainda no mesmo ano: Quando te Conheci, Amo te Amar e Suas Loucuras. Muito bem aceita pelo público, a dupla Matheus (vocal/guitarra) e Thiago (vocal/baixo) começou a ser convidada para participar de programas na TV.