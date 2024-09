Zona de Interesse é escolhido para Cinepsiquiatria de Setembro

O Shopping Praia de Belas (av. Praia de Belas, 1181) apresenta uma nova edição do Cinepsiquiatria, iniciativa que, desde 2017, combina cinema e discussões sobre saúde mental. Desta vez, o filme selecionado é o drama histórico Zona de Interesse, escrito e dirigido por Jonathan Glazer, que conquistou o Oscar de Melhor Filme Internacional e o Grande Prêmio na 76º edição do Festival de Cannes. A exibição exclusiva acontece no sábado (14), às 10h30. Como parte da Semana do Cinema, que ocorre de 12 a 18 de setembro, os ingressos estão disponíveis pelo valor único de R$12,00, e podem ser adquiridos nas bilheterias do GNC Cinemas ou pelo site. Durante o período também será possível adquirir um combo a R$29,00, que inclui dois refrigerantes de 500ml e uma pipoca média.Adaptado do romance homônimo de Martin Amis, escrito em 2014, Zona de Interesse retrata a vida do comandante Rudolf Höss (Christian Friedel) e sua esposa Hedwig (Sandra Hüller), que desfrutam de uma existência aparentemente idílica em uma casa com jardim. Contudo, essa fachada de tranquilidade esconde uma realidade sombria: a família vive ao lado do campo de concentração de Auschwitz. No cotidiano dos personagens, gritos abafados de desespero ecoam, evidenciando o genocídio em curso, do qual são diretamente responsáveis. O longa-metragem mistura drama, guerra e história, explorando o horror do nazismo a partir de uma perspectiva singular e perturbadora.