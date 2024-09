Clássico do cinema gaúcho, 'Um é Pouco, Dois é Bom' ganha restauração digital em 4K

Na próxima terça-feira (17), às 20h, a Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1085) apresenta pela primeira vez ao público gaúcho a aguardada restauração em 4K do clássico do cinema gaúcho Um é Pouco, Dois é Bom (1970), de Odilon Lopez (1941-2002), primeiro longa assinado por um diretor negro no Rio Grande do Sul. O projeto de restauração digital foi viabilizado através de uma parceria entre a Cinemateca Capitólio, a Indeterminações, plataforma de crítica e cinema negro brasileiro, e a Mnemosine Serviços Audiovisuais, e contou ainda com o apoio do Itaú Cultural. A entrada é gratuita, com retirada dos ingressos a partir das 19h no local.O filme é produzido, roteirizado, protagonizado e dirigido por Odilon Lopez e tem diálogos assinados por um jovem Luis Fernando Verissimo, então ainda em início de carreira. Dividido em dois episódios, Com... um Pouquinho de Sorte, protagonizado por Araci Esteves e Carlos Carvalho, e Vida Nova... por Acaso, em que Odilon Lopez é o protagonista ao lado de Francisco Silva, o filme equilibra drama e humor para falar das desigualdades do país durante a ditadura militar, além de trazer uma abordagem pioneira sobre o racismo.O processo de restauração digital em 4K de Um é Pouco, Dois é Bom se deu a partir dos negativos originais de imagem e som em 35mm do filme, que se encontram depositados em perfeito estado de conservação na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. Até o momento, apenas a segunda parte do filme, formado por dois episódios, estava disponível, limitando o conhecimento da obra em sua integralidade. O primeiro episódio agora também poderá ser assistido. O cotejo dos negativos com a única cópia positiva em 35mm ainda disponível do filme, depositada desde 2017 no acervo da Cinemateca Capitólio, possibilitou a descoberta de material inédito, com sequências mais longas e planos nunca antes vistos. A estreia da restauração digital do longa aconteceu no 13º Olhar de Cinema, em Curitiba, no último mês de junho. Além da exibição, o filme de Odilon Lopez foi objeto de uma mesa de debate no festival paranaense, que contou com a participação de Vanessa Lopez (filha de Odilon Lopez), Lorenna Rocha e Gabriel Araújo (da Indeterminações), Debora Butruce (responsável pela restauração) e Marcus Mello (representando a Cinemateca Capitólio). Desde então, o filme já tem convites para exibições em Lisboa, em Londres, no Rio de Janeiro e em São Paulo.