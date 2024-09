Thedy Corrêa faz ação solidária em prol dos atingidos da enchente

O músico e escritor Thedy Corrêa, do Nenhum de Nós, fará uma ação solidária sem fins lucrativos para ajudar as famílias atingidas nas enchentes ocorridas em maio a reconstruírem suas vidas. Thedy resolveu abrir o armário de sua casa e separou camisetas históricas da banda Nenhum de Nós, que foram produzidas exclusivamente para os músicos nas turnês, e que nunca tiveram nenhuma tiragem para venda. Únicas, usadas por ele e guardadas com bastante carinho, elas agora poderão ser dos fãs. Promovido pela Campanha do Bem, o músico as sorteará através do site campanhadobem.com.br/campanhas/ajudars_reconstruirjuntos. Cada lote tem meta de R$7.490,00 devido aos descontos. O valor de ajuda a ser repassado por lote será de R$7.000,00 líquidos (descontados já a taxa do Campanha do Bem, equivalente em média de 7%). As chances para o sorteio serão equivalentes ao valor mínimo, de R$20,00. Ou seja, a cada R$100,00, há cinco chances de ganhar. Após encerrar a campanha, ao atingir a meta financeira proposta em cada lote, os mesmos serão sorteados entre os doadores. Elas foram divididas e seus tamanhos variam entre M e G. Serão três lotes de camisetas - com 03 camisetas cada - onde cada lote terá um ganhador. Todos podem participar apoiando todos os lotes, aumentando suas chances no sorteio após a campanha ser encerrada. O envio (sem custo ao vencedor) e o sorteio será realizado pela Produto Oficial.