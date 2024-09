Cores, mulheres e entrelinhas nas três novas exposições da Galeria Duque

A pluralidade está presente na Galeria Duque (rua Duque de Caxias, 649) neste sábado (14), a partir das 14h, com a abertura de três mostras: Narrativas coloridas, com obras do acervo da galeria; Carriconde: entre a arte e o magistério, com pinturas e desenhos do célebre artista e professor de artes plásticas da UFSM, Cláudio Corrêa Carriconde; e Nas Entrelinhas da Vida, com as criações em arte têxtil de Elisa Tesseler. As exposições ficam no local até o dia 31 de outubro, com entrada franca.



A mostra Narrativas Coloridas tem a curadoria de Daisy Viola. Para compor a exposição, que ocupa os dois primeiros andares da galeria, Daisy fez uma viagem pelo rico acervo para buscar as cores em diferentes expressões, que se revelam nas mais variadas técnicas, compondo não apenas um passeio pelas diversas formas da arte visual, mas também uma narrativa dessa evolução tecnológica.



As obras de Cláudio Corrêa Carriconde ocupam o terceiro andar da galeria com a exposição Carriconde: entre a arte e o magistério, organizada por Vani Foletto e Marco Aurélio Biermann Pinto. Nascido em Arroio Grande em 27 de agosto de 1934, o artista desenvolveu também a carreira de professor da Faculdade de Belas Artes da recém-criada Universidade Santa Maria, cidade onde faleceu aos 46 anos, em 1981. A cidade de Santa Maria também é retratada em obras como as Paisagens de Camobi, de 1980, que se aproxima a uma pintura gestual.

No quarto andar, a arte de Elisa Tesseler se expressa com a mostra Nas Entrelinhas da Vida. As tramas de fios de cobre são frutos das lembranças de momentos da infância e adolescência em comunidade da artista.