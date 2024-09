Arthur de Faria e Miriã Farias mergulham no repertório de Nico Nicolaiewsky no Ocidente

O compositor e arranjador Arthur de Faria assume o piano e, ao lado do violino de Miriã Farias, leva ao Ocidente Acústico desta quinta-feira o show É Manso Mas Morde - A Música de Nico Nicolaiewsky. O espetáculo resgata composições do falecido Nico Nicolaiewsky, boa parte delas desconhecidas do público, em show com participação de Fernando Pezão. O show no Ocidente (Osvaldo Aranha, 960) começa às 21h, com ingressos (R$ 60,00) no Sympla.

Durante a pandemia, Arthur de Faria ganhou de presente da filha de Nico, a cantora e compositora Nina Nicolaiewsky, o computador do velho amigo, falecido em 2014. Nele, encontrou um acervo gigante de material, incluindo muitas músicas inéditas. No show desta quinta, uma união de canções nunca lançadas – como Chopinhando - e hits, como Só Cai Quem Voa ou Feito Um Picolé no Sol.