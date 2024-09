Homenagem ao centenário de Giacomo Puccini

Orquestra Theatro São Pedro (OTSP), Puccini: o seu nome é Amor! será apresentado às 20h deste sábado (14) e às 18h de domingo (15), no palco do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/nº). O produção ocorre em homenagem ao centenário de falecimento do compositor de óperas Giacomo Puccini e contará com a participação especial da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (CORS), tendo como solistas as sopranos Eiko Senda e Rosimari Oliveira, a contralto Angela Diel e o tenor Giovanni Marquezeli. Os ingressos custam R$ 10,00 e R$ 40,00 e podem ser adquiridos no Espetáculo inédito concebido pela(OTSP),será apresentado às 20h deste sábado (14) e às 18h de domingo (15), no palco do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/nº). O produção ocorre em homenagem ao centenário de falecimento do compositor de óperase contará com a participação especial da(CORS), tendo como solistas as sopranos, a contraltoe o tenor. Os ingressos custam R$ 10,00 e R$ 40,00 e podem ser adquiridos no site do espaço cultural.

Na montagem semi-encenada, com regência e direção musical do maestro Evandro Matté e concepção e direção cênica de Flávio Leite, a OSTP irá interpretar árias e trechos orquestrais de sete óperas de autoria do compositor italiano: Madama Butterfly, Turandot, Suor Angelica, Tosca, La Rondine, Edgar e Manon Lescaut.

"Todos os títulos que Puccini escreveu foram e são um sucesso absoluto na história da ópera, mas acredito que seu principal legado foi que ele conseguiu expressar da melhor forma a junção da música (e do canto) com a questão cênica (teatro)", destaca Matté. "Seu estilo é único: sua orquestração tem uma dramaticidade que é capaz de representar plenamente o sentimento do cantor, através da letra cantada no palco", emenda.

Ainda segundo o maestro, o título do espetáculo que será apresentado faz alusão à cena final de Turandot, o último trabalho composto pelo italiano, que faleceu em 1924, antes de poder finalizá-lo para a estreia (ocorrida quase dois anos depois, após ter o libreto concluído por Franco Alfano, com base nos esboços deixados pelo autor). "Em comum, as sete óperas selecionadas para a produção da OSTP têm como tema principal o amor, assunto que permeia toda a obra de Puccini", pontua Matté.

Criado em formato de cortina lírica, o espetáculo que sobe ao palco principal do Theatro São Pedro neste final de semana, ainda contará com projeções de imagens que contextualizam cada uma das cenas e com os quatro cantores vestindo figurinos e caracterizações alusivas aos personagens das obras que serão executadas.

A trama é protagonizada pela princesa Turandot, que, avessa ao casamento, colocou como condição aos pretendentes que fossem desvendados três enigmas criados por ela. A pena para aqueles que não conseguissem era a morte, mas o príncipe Calaf aceitou arriscar sua vida e resolveu os três mistérios. Não querendo a mão da princesa contra a vontade dela, ele também propôs uma charada: se Turandot descobrisse o nome do príncipe, que ainda não era conhecido por todos, ela estaria livre do casamento. No desenvolvimento da ópera, os dois acabam se apaixonando e, ao final, ele conta a ela seu nome, deixando-a livre para escolher.

Puccini foi um dos grandes compositores da ópera realista italiana, criada no século XIX por Vicenzo Bellini e Giuseppe Verdi. Compôs 12 obras, diversas composições para coral, incluindo uma missa e um réquiem, letras de canto e piano e várias composições instrumentais. De acordo com o regente da Orquestra Theatro São Pedro, nos últimos anos ele e o grupo de instrumentistas que compõem a OSTP têm buscado incluir cada vez mais apresentações operísticas em seu repertório. "A ópera é um gênero extremamente completo, que consideramos muito importante que as pessoas conheçam", observa. "Nesse sentido, estamos sempre buscando inserir novas linguagens na programação que oferecemos ao público, seja na montagem de óperas ou na música de conserto."