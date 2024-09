Rock 'N' Bira terá Kids For Nothing e mais 4 bandas neste final de semana

Este sábado (14) será marcado por mais uma edição das Festa Rock ‘N’ Bira, no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834), a partir das 23h. Kids For Nothing, Red Hot Go Peppers, Rock N' Roll Train, Monkeys Bizness e Os Visionários serão as atrações. Os ingressos ainda estão disponíveis no Sympla, pelo custo de R$119,00. Os gaúchos serranos do Kids for Nothing tem como principal marca a liberdade artística de ir do rap ao rock, punk ao ska, sem perder identidade que, mesmo em pouco tempo, fica evidente em sua produção autoral. Sua formação conta com Jus Nino (voz), Jhonny Rigoni (vocal), Mauri Barbieri (guitarra), Vini Liskoski (baixo), Nic Polli (teclados) e Felipe Giacomini (bateria.)A banda Red Hot Go Peppers que fará tributo aos californianos do Red Hot Chili Peppers, a prata da casa Rock N' Roll Train prestará tributo ao grandioso Led Zeppelin, Monkeys Bizness serão os representantes do indie rock do Artic Monkeys durante a noite e Os Visionários farão tributo ao icônico grupo Charlie Brown JR. Nos intervalos entre as apresentações ao vivo, Ricardinho F. (residente e fundador da Rock n' Bira) e Barbosinha (residente do Opinião) assumem o som tocando o melhor do rock mundial.Juntamente com o Sopão Solidário, o local estará aceitando doações de cobertores, agasalhos, materiais de limpeza e higiênicos, ou doações através do pix [email protected] para centros sociais parceiros. Além disso, 100% do valor arrecadado com venda das camisetas oficiais da festa será destinado às suas ações beneficentes. As camisetas estarão com 50% de desconto, no valor de R$40,00 e que podem ser compradas na própria festa.