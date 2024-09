Suspense teen 'Meu Casulo de Drywall' estreia nos cinemas nesta quinta-feira

A Gullane+ lança nos cinemas nesta quinta-feira (12) Meu Casulo de Drywall, suspense teen considerado pela diretora Caroline Fioratti seu projeto mais pessoal. Estrelado por Maria Luísa Mendonça, Bella Piero e Mariana Oliveira, o filme reflete sobre as angústias e anseios da adolescência a partir da história da jovem Virgínia (Piero). O longa tem classificação indicativa para maiores de 18 anos.Uma produção da Aurora Filmes, em coprodução com a Haikai Filmes, o filme acompanha 24 horas na vida de moradores de um condomínio de alto padrão. A trama começa em uma grande festa na cobertura para comemorar os 17 anos de Virgínia, mas conforme a noite avança, a celebração se transforma em uma verdadeira panela de pressão, cheia de tensões e perigos. A tragédia é iminente, e todos terminarão implicados nessa trama: mãe, pai, amigos, namorados e vizinhos.Lançado durante o Setembro Amarelo, o filme apresenta um olhar sensível e real para a juventude, sobretudo sua complexa relação com a solidão, o luto e a saúde mental. Este retrato honesto era central para Fioratti desde o princípio do projeto. Afinal, sua intenção sempre foi gerar identificação e empatia com o público. Para isso, a diretora disponibilizou para a equipe acompanhamento psicológico durante todas as etapas da produção. SinopseVirgínia comemora os seus 17 anos com uma festa em sua cobertura. Apesar de tudo aparentemente perfeito, Virginia não consegue ignorar a ferida que cresce com o correr das horas. O dia seguinte nasce como uma tragédia que abala o condomínio. Virgínia está morta. Patrícia, sua mãe, vive o luto quase a ponto de enlouquecer. Luana se questiona se é culpada pelo destino da melhor amiga. Nicollas tenta ignorar a morte da namorada refugiando-se em sexo casual com funcionários. E Gabriel carrega o peso de um segredo e de uma arma.