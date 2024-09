Orquestra Jovem e Ballet Projari realizam concerto em Guaíba

Nesta sexta-feira (13), a Orquestra Jovem e Ballet Projari realizam um concerto comunitário gratuito e aberto ao público. Cerca de 150 crianças e jovens que participam das oficinas de instrumentos de cordas (violino, violas e violoncelo), flauta doce, percussão, canto e ballet - além do coral 60+ Projari sobem ao palco para mostrar seu desenvolvimento nas aulas do projeto que ocorre em Guaíba (RS). O espetáculo acontece às 19h, na sede do Projari (Av. João Salazar, 250 - Guaíba). Com repertório diverso, o programa inclui canções de Beatles, Queen, Dominguinhos, Nico e Bagre Fagundes, Luiz Gonzaga, Lupicínio Rodrigues, Beethoven, Tchaikovsky e Vivaldi, entre outros.O Projeto Orquestra Jovem e Ballet Projari iniciou suas atividades em março de 2013. Formado por crianças e adolescentes da comunidade de Guaíba, o projeto propicia momentos de socialização e troca de experiências através da prática musical, visando o desenvolvimento da sensibilidade, reflexão estética e aprimoramento das relações humanas. Com o objetivo de promover a inclusão social, o projeto fomenta vivências artísticas e socializadoras, de forma a oferecer a arte como meio de desenvolver a autoestima, as competências cognitivas, a inserção cultural e a cidadania. As atividades são gratuitas e atendem crianças e adolescentes nas oficinas de musicalização, ballet, percussão, violino, viola, violoncelo e prática de Orquestra.A coordenação geral da Orquestra Jovem e Ballet Projari é de Nilva Dal Bello. Sandro Souza e Nise Franklin são os coordenadores pedagógicos. O grupo de monitores é composto por Letícia Loureiro (Ballet), Filipe Berlitz (percussão), Nise Franklin (musicalização), Sandro Souza (violino e orquestra), Luisa Pires Czeczelski (violino), Gustavo Ferraz Reis (viola), André Wentz (violoncelo).