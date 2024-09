Homenagem ao legado de Silvio Santos chega aos cinemas nesta semana

Nesta quinta-feira (12), o filme Silvio estreia nos cinemas de todo o Brasil. Protagonizado por Rodrigo Faro, após um hiato de 15 anos como ator, o longa-metragem convida o público a prestar uma homenagem ao legado de um dos maiores ícones da TV brasileira: Silvio Santos. Com produção da Moonshot Pictures, Maristela Filmes, FJ Produções, DIS Group e coprodução da Paramount Pictures, e distribuição da Imagem Filmes, o filme, baseado em fatos reais, tem como fio condutor o sequestro de Silvio, que marcou o Brasil e mobilizou autoridades no ano de 2001. A estreia de Silvio acontece durante a Semana do Cinema, período de 12 a 18 de setembro, onde todos os ingressos promocionais serão vendidos a R$12,00.

Sob a direção de Marcelo Antunez, o público terá acesso à momentos inesquecíveis da vida de Silvio, como quando trabalhava de camelô nas ruas do Rio de Janeiro, sua relação conflituosa com seu pai, seu sonho em trabalhar na rádio, a criação do bordão quem quer dinheiro?, seu encontro e amizade com importantes nomes como Manoel de Nóbrega e Chico Anysio, assim como as decisões certas e erradas que fizeram de Silvio o homem que o Brasil inteiro admira. Além de Rodrigo Faro, o longa-metragem conta com nomes como Johnnas Oliva, Vinícius Ricci, Fellipe Castro, Polliana Aleixo, Adriana Lodoño, Ana Paula Lopez, Marjorie Gerardi, Duda Mamberti e Paulo Gorgulho em seu elenco.



Sinopse

Além de felicidade, um baú também pode guardar muitos segredos. Baseado em fatos reais, Silvio Santos (Rodrigo Faro) relembra sua história de vida e revela acontecimentos dos bastidores que nunca foram mostrados. Durante o sequestro que marcou o Brasil, o apresentador precisa lutar para proteger sua família e seu legado enquanto encara de frente um dos momentos mais desafiadores da sua vida.