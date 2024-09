Livraria Baleia realiza bate-papo sobre Caio Fernando Abreu

A Livraria Baleia realiza nesta quinta-feira (12), a partir das 19h, uma atividade gratuita em homenagem ao escritor Caio Fernando Abreu, na data de seu aniversário. O bate-papo “Costurando para fora - a trajetória jornalística de Caio Fernando Abreu e sua influência na literatura” será realizado pela jornalista e produtora cultural Flávia Cunha. A Livraria Baleia fica na Rua dos Andradas, 351, no Centro Histórico de Porto Alegre.

A concepção da atividade foi baseada nas pesquisas de Flávia Cunha para suana Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em 2013. No bate-papo, a pesquisadora vai mostrar como a faceta jornalística de Caio influenciou seus textos literários. Também trará depoimentos exclusivos de amigos do escritor a respeito de sua atuação na imprensa.