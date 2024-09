Recital beneficente na Casa da Música Poa terá pianista André Carrara

No domingo (15) às 11h, o pianista André Carrara apresenta um recital beneficente na Casa da Música Poa (rua Gonçalo de Carvalho, 22), como auxílio a professores que tiveram perdas nas enchentes do Rio Grande do Sul. Carrara interpreta obras para piano de três compositores: Robert Schumann (1810-1856), Frédéric Chopin (1810-1849) e Heitor Villa-Lobos (1887-1959). O ingresso é um valor livre, a ser pago no dia e no local do evento. Natural de Ubá, Minas Gerais, Carrara é pianista solista da Ospa desde 2004. Entre 2013 e 2023 foi pianista colaborador na Escola de Música da orquestra, lecionando música de câmara. Gravou, em 1997, os 12 Estudos op. 10 de Chopin. Foi convidado para gravar a 3ª Sonata para piano de Francisco Mignone. Sua discografia inclui ainda os álbuns Notas Brasileiras, que percorre o repertório nacional para duo flauta e piano, e Compositores Contemporâneos, Pianistas Brasileiros, onde interpreta a 3ª Sonatina de Osvaldo Lacerda. Em 2018, gravou para o selo Bell'Anima o CD solo Prelúdios, com obra inédita de Vagner Cunha.