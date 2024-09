Os Brothers se despedem com apresentação em Porto Alegre neste final de semana

Os comediantes Gordo Léo, Raphael Gomes e Matheus Breyer farão no Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 564), neste sábado (14), o show de despedida d'Os Brothers. Encerrando um ciclo que já dura três anos e contabiliza espetáculos realizados em diversas cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, a última apresentação do grupo reúne stand-up, interação com a plateia e quadros consagrados no Youtube, como é o caso do De Frente com Os Brothers. O trio sobe ao palco às 19h, e o público ainda encontra ingressos no Sympla a partir de R$30,00.



Com quase uma década na comédia, os três amigos – que têm a mesma faixa etária e são conhecidos por participarem de programas de rádio como Pretinho Básico e Bola nas Costas – se inspiraram nos tempos de escola para criar um show, ainda durante a pandemia, em que compartilham piadas, momentos do dia a dia e algumas memórias.

Historiador e jornalista, Léo Oliveira (ou Gordo Léo) foi um dos pioneiros do stand-up comedy no Estado. Integrou o elenco do Festival Rindo Afu e se apresentou com grandes nomes do humor nacional. Raphael Gomes é jornalista e roteirista, é um dos apresentadores do Pretinho Básico e também integrante do Bola nas Costas, principal programa esportivo com entretenimento do rádio gaúcho. Ele foi repórter na Rádio Gaúcha durante nove anos e começou no stand-up em 2012, abrindo shows de diversos nomes nacionais até consolidar a sua atuação solo e com o trio Os Brothers. Matheus Breyer integrou o elenco do Festival Rindo Afu, se apresentando com grandes nomes do humor nacional, como o grupo 4 Amigos. Ele foi roteirista de diversos projetos e formou o elenco da terceira temporada do programa Comedy Central Stand-Up, do canal Comedy Central. Há seis anos apresenta o show solo Não Tenho Mais Idade e um podcast com o mesmo nome.