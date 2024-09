Maior competição de pintura ao vivo do mundo será atração no BarraShoppingSul

O BarraShoppingSul (av. Diário de Notícias, 300) recebe neste sábado (14) o Art Battle Brasil, versão brasileira da maior competição de pintura ao vivo do mundo. O evento é uma disputa criada no Canadá em 2007 e já foi realizado em dezenas de cidades pelo mundo. O shopping de Porto Alegre receberá os artistas Ana Scarceli, Mari Nied, Paulo Corrêa e Mauro Vila para o desafio de mostrar o melhor de sua arte. A entrada é franca e os presentes poderão votar nas suas obras favoritas. Além disso, as seis telas pintadas na batalha serão sorteadas entre o público. O Art Battle Brasil será realizado no Baixo Barra, espaço gastronômico do mall, das 16h às 21h, com animação do DJ Leonardo Brawl e comando do mestre de cerimônias oficial do evento, Cristiano Sassá. A batalha tem início às 17h e o regulamento prevê um primeiro round, no qual os quatro artistas têm 30 minutos para pintar. O público vota e os dois melhores colocados disputam um segundo round, com mais 35 minutos e um novo quadro para trabalhar. O mais votado será o campeão da noite. Os quatro artistas possuem diferentes talentos. Ana Scarceli transita entre o grafitti e o muralismo, retratando causas ambientais e dando destaque aos povos originários e às mulheres. O trabalho de Mari Niedhardt traz pinturas voltadas à natureza, repletas de volume, texturas e movimento. Mauro Vila é mais conhecido por ilustrações, já tendo publicado em editoras como Marvel e DC Comics. Já Paulo Corrêa tem obras de destaque ligadas à visibilidade da comunidade negra.