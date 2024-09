Vida e obra de Jayme Caetano Braun sobem ao palco do Acampamento Farroupilha

A trajetória do poeta e declamador Jayme Caetano Braun será recriada no espetáculo cênico musical Jayme Caetano Braun - Um Pajador Secular, apresentado pelo Bradesco via Lei de Incentivo à Cultura no Acampamento Farroupilha, que de 7 a 22 de setembro recebe a maior festa da tradição gaúcha no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia - av. Loureiro da Silva, 255). Em cena, mais de 60 artistas e músicos irão contar as origens de como o guri missioneiro se transformou neste grande ícone que propagou o legado 'gaucho' além-fronteiras.Em setembro, três datas estão reservadas para as apresentações na Casa do Gaúcho. Na quinta-feira (12), será em forma de um ensaio-geral e exclusiva para convidados. Já na sexta-feira (13) e sábado (14), a partir das 20h, o público poderá prestigiar o espetáculo gratuitamente. Os interessados poderão retirar seus ingressos na secretaria da Casa do Gaúcho. Pensada para conquistar o coração dos apaixonados pela cultura gaúcha, a peça terá a presença de pessoas que compartilharam palco e vida com Jayme Caetano Braun: o músico Lucio Yanel, que foi seu companheiro de palco, e Adriana Braun, sobrinha do homenageado. A peça é dirigida e roteirizada por Rinaldo Souto Oliveira.O cenário retratará a fachada da casa onde Jayme nasceu e, mais do que um recurso cênico, irá interagir com personagens que ganharão vida por meio de figuras de expressão do tradicionalismo: declamadores, músicos e grupos de dança. O narrador da peça será o poeta, pajador e radialista Paulo de Freitas Mendonça, que também colaborou no roteiro. Junto a ele estão nomes como Jadir de Oliveira, que interpretará Jayme em sua fase adulta; Alexandre Brunetto, responsável pelas canções; e participação especial do violonista Giancarlo Godoy, que compôs a trilha original do musical.